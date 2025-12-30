Сотрудники ФСБ рассказали татарстанцам, как задерживают диверсантов

Сотрудники Управления ФСБ по Татарстану рассказали в сюжете «Вести. Татарстан» о том, как задерживают диверсантов. По их словам, украинские спецслужбы дают своим агентам подробные инструкции о том, как скрываться от правоохранительных органов.

Оперативники привели пример одного из задержанных диверсантов: после поджога он пытался запутать следствие, выбирая маршруты вне зоны камер видеонаблюдения. Мужчина прошел пешком десятки километров, местами уходя в лес, чтобы его личность не могли установить. «Но даже такие методы ему не помогли», – отметил сотрудник УФСБ.

По данным ведомства, совершеннолетним исполнителям крупных диверсий иногда предлагают пути бегства за границу. Речь идет о тех, кто готовит атаки на промышленные и стратегические объекты. Однако, как подчеркивают следователи, обещания укрытия обычно оказываются фикцией.

«Они выходят с ними на связь, предлагают им укрытие, но, как правило, потом пропадают, их судьба им неинтересна», – рассказывает следователь.

«А в итоге у нас нет ни единого случая, когда у них получилось бы скрыться, всех поймали, и все отвечают перед законом», – продолжает оперативный сотрудник.

Напомним, что в России недавно ужесточили наказание за участие в диверсионных сообществах. Теперь ответственность несут не только исполнители, но и организаторы. Зампред Госдумы Ирина Яровая пояснила, что за вовлечение в такую деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а условное осуждение для организаторов исключено. Кроме того, они отвечают за каждый эпизод, совершенный участниками группы.

С 2022 года число диверсий выросло в девять раз. При этом каждое четвертое преступление совершают подростки.