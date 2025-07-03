УФСБ Татарстана предупреждает, что аферисты рассылают фейковые письма от имени госорганов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Управление ФСБ России по Татарстану отмечает рост распространения фейковых сообщений от имени сотрудников органов государственной власти, в том числе ФСБ.

Аферисты отправляют жителям республики фейковые письма, в которых просят отправить информацию о местонахождении предприятий, работающих по гособоронзаказу, комплектации и сборке изделий, а также о лицах и организациях, которые занимаются производством и логистикой специальной продукции. Информацию просят направить на электронные адреса, которые схожи с адресами официальных сайтов ФСБ России и НАК, но на самом деле являются подставными.

Сотрудники ведомства напоминают адреса следующих официальных ресурсов:

- Федеральная служба безопасности (ФСБ России): www.fsb.ru;

- электронная почта УФСБ России по РТ: tatarstan@fsb.ru;

- Национальный антитеррористический комитет(НАК): www.nak.gov.ru.

В спецслужбе также напомнили, что по закону право граждан на обращение в форме электронного документа реализуется только через электронную приемную официального сайта ФСБ России www.fsb.ru.