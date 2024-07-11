УФСБ ЦВО поздравило всех причастных со 105-летием службы

19 июля 2024 года отмечается 105-летие со дня основания Управления ФСБ России по Центральному военному округу.

За более чем век своего существования организация прошла путь развития от Особого отдела 3-й армии Восточного фронта РККА до современного органа безопасности, чья зона ответственности охватывает огромную территорию - от Поволжья до моря Лаптевых, включая 30 субъектов РФ в четырех федеральных округах, шести часовых поясах и пяти климатических зонах.

Военная контрразведка всегда играла ключевую роль в защите национальных интересов страны. Ее сотрудники принимали участие в Гражданской и Великой Отечественной войнах, выполняли задачи в Афганистане, участвовали в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве и в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и Ближнем Востоке.

Фото: © УФСБ России по Центральному военному округу

Сегодня Управление успешно противодействует шпионажу, терроризму и другой преступной деятельности. В Татарстане оперативные отделы Управления эффективно обеспечивают безопасность в частях Казанского гарнизона.

С начала 2022 года сотрудники Управления участвуют в специальной военной операции на Украине, защищая войска от иностранных разведок, выявляя пособников экстремистских идеологий, предотвращая диверсии и помогая поддерживать высокую боеготовность. За проявленные мужество и героизм более 220 сотрудников Управления получили государственные и ведомственные награды.

Фото: © УФСБ России по Центральному военному округу

УФСБ России по Центральному военному округу поздравляет с юбилеем всех представителей профессии: от ветеранов Великой Отечественной войны до молодых специалистов, только начинающих свой путь в контрразведке.

«Уверены, что благодаря силе духа, верности традициям и высокому профессионализму сотрудники Управления и впредь будут успешно выполнять поставленные задачи», – сообщили в ведомстве.