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УФСБ ЦВО поздравило всех причастных со 105-летием службы
19 июля 2024 года отмечается 105-летие со дня основания Управления ФСБ России по Центральному военному округу.
За более чем век своего существования организация прошла путь развития от Особого отдела 3-й армии Восточного фронта РККА до современного органа безопасности, чья зона ответственности охватывает огромную территорию - от Поволжья до моря Лаптевых, включая 30 субъектов РФ в четырех федеральных округах, шести часовых поясах и пяти климатических зонах.
Военная контрразведка всегда играла ключевую роль в защите национальных интересов страны. Ее сотрудники принимали участие в Гражданской и Великой Отечественной войнах, выполняли задачи в Афганистане, участвовали в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве и в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и Ближнем Востоке.
Сегодня Управление успешно противодействует шпионажу, терроризму и другой преступной деятельности. В Татарстане оперативные отделы Управления эффективно обеспечивают безопасность в частях Казанского гарнизона.
С начала 2022 года сотрудники Управления участвуют в специальной военной операции на Украине, защищая войска от иностранных разведок, выявляя пособников экстремистских идеологий, предотвращая диверсии и помогая поддерживать высокую боеготовность. За проявленные мужество и героизм более 220 сотрудников Управления получили государственные и ведомственные награды.
УФСБ России по Центральному военному округу поздравляет с юбилеем всех представителей профессии: от ветеранов Великой Отечественной войны до молодых специалистов, только начинающих свой путь в контрразведке.
«Уверены, что благодаря силе духа, верности традициям и высокому профессионализму сотрудники Управления и впредь будут успешно выполнять поставленные задачи», – сообщили в ведомстве.
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