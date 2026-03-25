Экономика 25 марта 2026 11:00

В УФНС Татарстана разъяснили, как изменится логистика с 1 сентября 2026 года

Почти все участники логистических цепочек в воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте России с 1 сентября этого года должны перейти на электронные транспортные документы. Об этом рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками управления ФНС по РТ Гульфия Каюмова.

«Летом прошлого года был принят федеральный закон, предусматривающий обязательное применение ряда документов для перевозок. Он касается железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта», – заявила Каюмова.

По ее словам, переход к электронному документообороту затронет всех участников процесса: грузоотправителя, перевозчика и получателя.

В презентационных материалах Каюмовой было сказано, что переход в электронный вид затронет транспортные накладные, заказы и заявки, поручение экспедитору, экспедиторские и складские расписки, транспортные железнодорожные накладные и авиационные грузовые накладные.

Разовое снижение – это не тренд: почему ЦБ резко снизил курсы доллара и евро

Роспотребнадзор назвал районы Татарстана с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

