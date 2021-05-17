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Ру Тат
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17 мая 2021  10:20
Ульяна Сушкова

УФНС Татарстана расскажет гражданам о применении режимов налогообложения

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Управление ФНС России по Республике Татарстан обсудит актуальные вопросы и расскажет о применении специальных режимов налогообложения на онлайн-конференции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Тема вебинара сформулирована следующим образом: «Актуальные вопросы при применении специальных налоговых обложений».

Проведет мероприятие начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Татарстану Эльмира Хамидуллина. 

Конференция пройдет в открытом формате 20 мая в 10 часов, ее участником может стать любой желающий. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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