УФНС Татарстана расскажет гражданам о применении режимов налогообложения

Управление ФНС России по Республике Татарстан обсудит актуальные вопросы и расскажет о применении специальных режимов налогообложения на онлайн-конференции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тема вебинара сформулирована следующим образом: «Актуальные вопросы при применении специальных налоговых обложений».

Проведет мероприятие начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Татарстану Эльмира Хамидуллина.

Конференция пройдет в открытом формате 20 мая в 10 часов, ее участником может стать любой желающий. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.