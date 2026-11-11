УФНС Татарстана передало военным три автомобиля Ford Focus

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан передало воинской части №54377 три легковых автомобиля Ford Focus. Технику направят для решения оперативных и боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта РТ.

Передача автомобилей состоялась при поддержке регионального отделения Народного фронта, которое координирует сбор и доставку помощи военнослужащим. Машины планируют использовать для перемещения личного состава, доставки гуманитарных грузов и выполнения других задач на передовой.

«Сегодня мы передаем очередную партию автомобильных средств. Мы уже перевалили за дюжину и сегодня отдаем целых три автомобиля для несения службы и решения боевых задач», – рассказала руководитель регионального отделения Народного фронта в Татарстане Айгуль Сабирова.

В Народном фронте отметили, что ранее транспорт для военнослужащих передавали также КНИТУ-КАИ, Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам и АО «Головное племенное предприятие «Элита».

Военнослужащий с позывным «Бумер» поблагодарил за оказанную помощь.

«Ваша помощь неоценима, это наше общее дело, победа будет за нами», – заявил он.