УФНС: Сбор налоговых платежей в Татарстане в 2021 году впервые превысит 1 трлн рублей

Поступление налоговых доходов в Татарстане в январе — сентябре составило 785,6 млрд рублей, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на заседании финансовых, казначейских и налоговых органов в Кабинете Министров республики.

«Несмотря на продолжающуюся пандемию, экономика республики смогла восстановиться от коронакризиса. А, значит, экономические методы, выработанные в Татарстане, показали свою эффективность, что в совокупности с высокими ценами на нефть и устойчивым повышением результативности налогового администрирования позволило сохранить тенденцию роста налоговых доходов не только к январю — сентябрю прошлого года, но и к соответствующему периоду 2019 года», — отметил Сафиуллин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые доходы выросли в 1,7 раза, на 320 млрд рублей, 2019 года — на 29% или 174,9 млрд рублей.

«По нашей оценке, в текущем году налоговые платежи в республике превысят — это впервые — триллион рублей. Все основные налоги — в зоне роста, при этом высокую динамику показывает налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, наиболее чувствительный к позитивным процессам в экономике республики», — подчеркнул Сафиуллин.

Он отметил, что 63% всех платежей приходится на нефтехимический комплекс, поступления от которого возросли к прошлому году в два раза. «В то же время в некоторых отраслях платежи ниже, чем за девять месяцев прошлого года, что не вписывается в общую картину экономического роста. Это четкий посыл для анализа факторов, повлиявших на снижение», — уверен глава налогового управления.

По его словам, доля налогов, зачисленных в федеральный бюджет, составила в январе — сентябре 70% всех платежей, а в консолидированный бюджет республики — соответственно, 30%.