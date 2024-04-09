УФНС РТ напомнил, что до 2 мая граждане республики должны отчитаться о доходах

Меньше месяца остается до завершения декларационной кампании по итогам 2023 года. До 2 мая текущего года граждане обязаны самостоятельно рассчитать сумму налога и представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. Об этом напомнил на брифинге в Кабмине РТ руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Отчитаться о доходах за 2023г. и представить декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, практикующие нотариусы и адвокаты. Кроме того, декларировать свои доходы обязаны те граждане, кто в 2023г. продал имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения, лица, получившие дорогие подарки не от близких родственников, и те, кто выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от источников, находящихся за пределами Российской Федерации», - подчеркнул он.

При этом оплатить исчисленный в декларации НДФЛ нужно не позднее 15 июля. В отношении граждан, не оплативших налог, сотрудниками налоговых органов будут проведены «бездекларационные» камеральные проверки на основе имеющихся сведений о налогоплательщиках. В ходе таких проверок сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет исчислена без учета произведенных расходов на приобретение проданного имущества. А также, помимо самого НДФЛ, налогоплательщику предстоит оплатить штрафы и пени за нарушение сроков подачи декларации, добавил Сафиуллин.

«Предоставить декларацию 3-НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту своего учета, то есть по месту жительства. Удобнее всего направить документ через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, поскольку большая часть данных заполняется автоматически, там же можно легко рассчитать сумму налога, введя необходимую информацию о доходах», - посоветовал спикер.

Он отметил, что большинство деклараций, более 95%, поступают именно таким образом. В настоящее время свыше 1,7 тыс. татарстанцев имеют свои Личные кабинеты, и, соответственно, могут подать документы в электронном виде.

«За три месяца текущего года в налоговые органы представлено более 235 тыс. деклараций по всем основаниям. Из них 24 тыс. документов представлено физическими лицами, обязанными её представить в силу закона, этими гражданами заявлено к уплате в бюджет 1,3 млрд рублей, а всего рассчитываем на поступление в бюджет республики 4 млрд по итогам декларационной кампании», - заключил Сафиуллин.