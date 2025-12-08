УФНС России по РТ проведет вебинар «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году»

11 декабря УФНС России по РТ проведет вебинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году по НДС и специальным налоговым режимам». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спикером будет начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС РФ по РТ Эльмира Хамидуллина, которая расскажет про вступающие в силу в 2026 году изменения в нормативно-правовой базе по НДС и специальным налоговым режимам. Отмечается, что все участвующие в режиме реального времени смогут получить ответы вопросы по обсуждаемым темам.

Время начала вебинара 10:30. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.