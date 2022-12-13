УФНС России по РТ проведет для татарстанцев вебинар по изменениям налоговой сферы

15 декабря УФНС России по Республике Татарстан проведет для налогоплательщиков вебинар на тему «Изменения по порядку заполнения и представления расчетов 6-НДФЛ и РСВ в 2023 году. Пониженные тарифы страховых взносов и уплата фиксированных платежей страховых взносов в 2023 году». Принять участие в нем и задать свои вопросы экспертам смогут все желающие.

Спикером выступит начальник отдела камерального контроля №3 УФНС России по РТ Гузяль Арикова.

Начало вебинара – в 10.00. Для участия необходимо перейти по ссылке и на открывшейся странице нажать «Буду участвовать» и зарегистрироваться на мероприятие. Перед вебинаром открыть ссылку и нажать «Перейти в вебинар», сообщает пресс-служба УФНС по РТ.