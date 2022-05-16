Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Олеся Кузьмина рассказала «Татар-информу» о преимуществах мирового соглашения по уплате налогов и о том, как и для чего оно заключается.

Олеся Кузьмина рассказала о преимуществах мирового соглашения по уплате налогов Фото: © «Татар-информ»

«С 2018 года в Татарстане в делах о банкротстве заключено 29 мировых соглашений с юрлицами»

Олеся Сергеевна, кому в первую очередь стоит задуматься о заключении мирового соглашения с налоговыми органами?

Налогоплательщику, который хочет устранить финансовые трудности, восстановить платежеспособность и рассчитаться с кредиторами, но не может сделать это быстро и единовременно. При этом налогоплательщик заинтересован в том, чтобы сохранить свой положительный имидж и трудовой коллектив. Как только мировое соглашение вступает в силу, снимаются все ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Мировое соглашение с налоговой позволяет сохранить бизнес и коллектив. Можно сказать, что должник начинает жизнь с чистого листа, дело о банкротстве прекращается.

Какая практика заключения мировых соглашений в Татарстане?

С 2018 года в республике в делах о банкротстве заключено 29 мировых соглашений с юридическими лицами на сумму налоговой задолженности в размере 3,3 млрд рублей, которая в большинстве случаев погашен, и предприятия продолжают работать и сегодня. В том числе 6 соглашений заключены непосредственно в самой процедуре банкротства.

Отмечу, что у нас не было ни одного случая расторжения мирового соглашения. В отдельных случаях были отклонения от графиков уплаты, но в конечном итоге все долги погашены. На сегодня имеется несколько соглашений с текущей просрочкой платежей, которые мы прорабатываем в индивидуальном порядке, в том числе путем обращения об исполнении к залогодателю или поручителю.

Существует ли альтернатива процедуре мирового соглашения?

Налогоплательщик, который не может уплатить налоги в установленный срок, имеет право обратиться в налоговый орган за отсрочкой или рассрочкой по их уплате. Отсрочка или рассрочка предоставляется на срок, который не превышает 1 года с момента установленного срока уплаты. Однако воспользоваться процедурой нельзя, если у должника уже возникли признаки банкротства.

Налогоплательщик, который не может уплатить налоги в установленный срок, имеет право обратиться в налоговый орган за отсрочкой или рассрочкой по их уплате Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Гарантия исполнения обязательств – договор залога недвижимого имущества»

На какой срок заключается мировое соглашение?

В большинстве случаев на 1 год. Закон предусматривает возможность заключения соглашения на 3 года, но такой срок устанавливается в исключительных случаях – налогоплательщик должен обосновать, почему не может погасить задолженность в течение года.

Каковы основные условия заключения мирового соглашения?

Полное погашение требований (вместе с пенями и штрафами) ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года с даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом; предоставление обеспечения исполнения должником обязательств в виде залога, поручительства либо банковской гарантии; начисление и уплата процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Центробанком России, исходя из непогашенной суммы задолженности в соответствии с графиком.

Нужно понимать, что за несвоевременные выплаты по мировому соглашению начисляются пени, размер которых зависит от размера неоплаченного долга и количества дней просрочки.

Что можно предоставить в залог?

Наиболее предпочтительными видами обеспечения являются банковская гарантия и договор залога недвижимого имущества. Допускается передача в залог движимого имущества, а также заключение договора поручительства (с юридическим лицом либо физическим лицом). При этом важно, что поручитель сам соблюдает налоговую дисциплину. Если поручителем при заключении мирового соглашения выступает физлицо, требуется согласие супруга на поручительство.

Предоставляемое в залог имущество должно быть свободно от обременений, и его стоимость должна быть выше суммы задолженности перед бюджетом, с учетом процентов. Именно поэтому следует привлечь независимого эксперта, который определит рыночную стоимость имущества для целей залога.

К слову, движимое имущество, которое выступает обеспечением договорных обязательств, нужно обязательно застраховать в пользу налоговых органов от рисков утраты и повреждения на сумму не ниже размера, обеспеченного залогом требования.

Если договор залога имущества должника является крупной сделкой, надлежит представить решение органа управления юридического лица о согласовании заключения мирового соглашения.

Также сделка не может нарушать права и законные интересы других кредиторов. Если таковые имеются, требуется нотариальное согласие кредитора на заключение договора залога.

Для заключения мирового соглашения необходимо обратиться в УФНС России по Республике Татарстан Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С заключением мирового соглашения затягивать не стоит»

Куда обращаться для заключения мирового соглашения и какие документы для этого нужны?

В УФНС России по Республике Татарстан. Необходимо представить следующие документы: обеспечение в виде залога имущества, или поручительство третьих лиц, или банковскую гарантию; сведения о кредиторской задолженности должника; сведения о неоконченных исполнительных производствах должника; сведения о судебных спорах должника в качестве ответчика или претензии на имущество должника.

Отмечу, что в соответствии с Законом о банкротстве дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в течение 7 месяцев со дня поступления заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд. Поэтому каждому, кто задумывается о заключении мирового соглашения, настоятельно рекомендую не затягивать с обращением – для проведения анализа, согласования проекта и сбора документов потребуется время.

Каковы преимущества мирового соглашения?

Во-первых, это возможность оплаты имеющейся задолженности равными частями в течение года. Во-вторых, должник не признается банкротом. Как я говорила ранее, налогоплательщик продолжает вести свою финансово-хозяйственную деятельность, снимаются ранее наложенные аресты.

Кроме того, у должника остается все имеющееся имущество, даже при передаче его в залог, сохраняется деловая репутация, а также исключаются судебные расходы, связанные с процедурой банкротства.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»