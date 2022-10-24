УФНС России напоминает о необходимости заплатить налоги на имущество физлиц до 1 декабря

УФНС РФ по Татарстану напоминает, что до 1 декабря 2022 года гражданам необходимо заплатить налоги на имущество, землю, транспорт, а отдельных случаях и налог на доходы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Массовая рассылка налоговых уведомлений проводится с начала сентября и будет осуществляться по октябрь включительно. Жителям Татарстана налоговые уведомления переданы для вручения почтой России», - говорится в сообщении.

Налогоплательщики могут не дожидаться налогового уведомления по почте, а воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или Личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте ФНС России с любого компьютера или телефона и заплатить имущественные налоги в один клик.

Сервис «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» удобен еще и тем, что пользователи данного сервиса в режиме онлайн получают информацию о своих объектах налогообложения, на основе которых налоговые органы исчисляют имущественные налоги.

Для проверки данных своих объектов налогообложения необходимо зайти в свой Личный кабинет в раздел «Имущество». Если налогоплательщик обнаружит несоответствие в данных о своем имуществе, в сервисе имеется возможность сообщить о таком факте в налоговый орган.

После получения обращения от налогоплательщика сотрудники налогового органа направят запрос в регистрирующие органы для уточнения информации и в случае подтверждения налогоплательщику в разделе «Сообщения» будет сообщено об актуализации данных.