УФНС РФ по РТ проведет вебинар по вопросам туристического налога

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан организует вебинар на тему «Порядок исчисления и уплаты туристического налога». Онлайн-мероприятие состоится 22 июля 2025 года в 10:00.

В рамках вебинара специалисты УФНС расскажут, в каких районах республики действует туристический налог, кто обязан его уплачивать, как правильно рассчитать сумму налога и в какие сроки необходимо подавать декларацию.

Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Эльмира Хамидуллина. Участники смогут задать свои вопросы в режиме онлайн.

Участие в вебинаре бесплатное, однако требуется обязательная регистрация по ссылке.