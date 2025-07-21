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Экономика 21 июля 2025 08:40

УФНС РФ по РТ проведет вебинар по вопросам туристического налога

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Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан организует вебинар на тему «Порядок исчисления и уплаты туристического налога». Онлайн-мероприятие состоится 22 июля 2025 года в 10:00.

В рамках вебинара специалисты УФНС расскажут, в каких районах республики действует туристический налог, кто обязан его уплачивать, как правильно рассчитать сумму налога и в какие сроки необходимо подавать декларацию.

Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Эльмира Хамидуллина. Участники смогут задать свои вопросы в режиме онлайн.

Участие в вебинаре бесплатное, однако требуется обязательная регистрация по ссылке.

#УФНС РФ по РТ #вебинар #налог
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