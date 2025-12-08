news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 09:05

УФНС РФ по РТ проведет вебинар об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году

Читайте нас в
Телеграм

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан проведет вебинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году по НДС и специальным налоговым режимам». Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

Мероприятие пройдет 11 декабря в 10:30.

Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Эльмира Хамидуллина. В ходе вебинара будут подробно разобраны изменения в нормативно-правовой базе, вступающие в силу в 2026 году, а участники смогут задать вопросы в режиме реального времени.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна по ссылке.

#УФНС РФ по РТ #вебинар #налоги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025