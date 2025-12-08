УФНС РФ по РТ проведет вебинар об изменениях в налоговом законодательстве в 2026 году

Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан проведет вебинар на тему «Изменения в налоговом законодательстве в 2026 году по НДС и специальным налоговым режимам». Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

Мероприятие пройдет 11 декабря в 10:30.

Спикером выступит начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Эльмира Хамидуллина. В ходе вебинара будут подробно разобраны изменения в нормативно-правовой базе, вступающие в силу в 2026 году, а участники смогут задать вопросы в режиме реального времени.

Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна по ссылке.