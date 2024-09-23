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УФНС РФ по РТ проведет вебинар об изменениях в налоговом законодательстве
Вебинар об изменениях в налоговом законодательстве по имущественным налогам и НДФЛ проведет 26 сентября УФНС РФ по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.
Спикерами выступят: Начальник отдела камерального контроля № 2 Управления Валентина Бубнова и начальник отдела камерального контроля №3 Управления Гузяль Арикова. Предварительная регистрация – обязательна по ссылке.
«Участникам мероприятия расскажут, какие имущественные налоги платят физические лица; какие льготы предусмотрены для отдельных категорий граждан, о порядке их получения; об уплате НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в банках; о способах получения налогового уведомления на уплату налогов; а также рассмотрят основные изменения в налоговом законодательстве по имущественным налогам физических лиц и НДФЛ», – говорится в анонсе ведомства.
Отмечается, что во время трансляции слушатели смогут задавать спикерам интересующие их вопросы.
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