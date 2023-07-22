УФНС проведет вебинар на тему Единого налогового счета

В понедельник, 24 июля УФНС по РТ проведет для налогоплательщиков вебинар по теме: «Единый налоговый счет. Актуальные вопросы». Спикером выступит начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Республике Татарстан Элина Лекомцева.

Спикер расскажет о принципах работы Единого налогового счета (ЕНС), рассмотрит актуальные вопросы, возникающие у налогоплательщиков в связи с введением института ЕНС.

Вебинар бесплатный, количество участников не ограничено, сообщает УФНС РФ по РТ. Начало вебинара запланировано на 10.00. Для участия необходимо перейти по ссылке и на открывшейся странице нажать «Буду участвовать» и зарегистрироваться на мероприятие. Перед вебинаром открыть ссылку и нажать «Перейти в вебинар».

