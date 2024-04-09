УФНС по РТ: В 2024 году гражданам по налоговым вычетам вернутся порядка 14 млрд рублей

С каждым годом общая сумма выплат по налоговым вычетам в Татарстане растет. В 2023 году она составила 13,7 млрд рублей, по прогнозам, в текущем году она будет порядка 14 млрд. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Регулярно у нас растет возврат социальных и имущественных вычетов. Если в 2022 году мы вернули 13,2 млрд рублей, в 2023-м – 13,7 млрд. Думаю, что и в этом году сумма непременно вырастет примерно до 14 млрд», – отметил спикер.

Он добавил, что с этого года повышена максимальная сумма вычета на обучение детей с 50 тыс. до 110 тыс. рублей и на лечение, обучение, фитнес и другое с 120 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, с 2025 года будет упрощена система подачи документов для налогового вычета. Введут унифицированную справку об оплате услуг, подтверждающих фактические расходы на лечение, фитнес, обучение и страхование, заключил Сафиуллин.