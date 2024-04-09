УФНС по РТ: Почти 5,5 тыс. татарстанцев заработали более 5 млн рублей в 2023 году

Доход почти 5,5 тыс. жителей республики превысил 5 млн рублей. В связи с этим они должны будут заплатить подоходный налог по повышенной ставке (15%). Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Почти 5,5 тыс. граждан получили доход более 5 млн рублей в прошлом году. Сумма уплаты налогов от них в бюджет республики – 190 млн рублей», - заявил спикер.

Он подчеркнул, что каждый год число граждан республики с таким уровнем дохода растет.

Напомним, для резидентов, согласно данным ФНС, существуют четыре налоговые ставки: 9%, 13%, 15% и 35%. Облагаются налогом доходы как от российских источников, так и от зарубежных. Чаще всего ставка налога – 13%. Его платят с зарплаты или с прибыли от продажи имущества (например, недвижимости).

С 2021 года введены изменения в налогообложение физлиц. Теперь ставка налога зависит от размера дохода. Так, если ваш доход составляет менее 5 млн рублей за год, то вы заплатите налог равный 13%, а если более 5 млн рублей, то тогда ставка составит 15%.