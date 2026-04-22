Экономика 22 апреля 2026 09:17

УФНС по РТ напомнила татарстанцам о необходимости задекларировать доходы до 30 апреля

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Граждане, получившие в 2025 году доходы от продажи имущества, подарков, лотереи, аренды или иные поступления не от налоговых агентов, обязаны самостоятельно отчитаться перед налоговой службой, сообщили в пресс-службе УФНС по РТ.

Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо представить до 30 апреля 2026 года включительно. В установленный срок отчитаться о доходах также обязаны индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты и учредившие адвокатские кабинеты.

Сделать это удобнее всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Уплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.

