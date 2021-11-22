УФНС по РТ напомнило о порядке перехода на патентную систему налогообложения

Индивидуальные предприниматели, которые хотят работать по патентной системе налогообложения, должны подать в инспекцию ФНС соответствующее заявление до 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

Для получения патента с началом срока действия с 1 января 2022 года ИП должны вести деятельность, указанную в Законе РТ от 29.09.2012 №65-ЗРТ, и соблюдать следующие ограничения:

в штате — до 15 сотрудников;

годовой доход не превышает 60 млн рублей;

площадь торгового места или зала для общепита не может быть больше 150 кв. метров;

максимальное количество автомобилей — 20.

Заявление для получения патента подается в налоговый орган по месту жительства за десять рабочих дней до начала планируемого применения соответствующей системы налогообложения. В течение пяти дней со дня получения заявления на получение патента налоговый орган обязан выдать его ИП.

До конца текущего года ИП на патентной системе нужно успеть уплатить налог:

если патент получен на срок до шести месяцев, то вся сумма налога уплачивается не позднее окончания действия патента;

если патент получен на срок от шести до 12 месяцев, налог уплачивается следующим образом: треть суммы — в течение 90 дней после начала действия патента, а остаток — не позже даты окончания его действия.

Вместе с тем ИП на патентной системе может уменьшить патент на страховые взносы полностью или частично на сумму исчисленных и уплаченных страховых взносов, представив в налоговый орган уведомление.