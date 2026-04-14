Уфимский театр «Нур» открыл свои гастроли в Казани

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

Уфимский государственный театр «Нур» открыл казанские гастроли в ТГАТ им. Г. Камала. Первым спектаклем стала «Гора» (тат. «Тау») Айдара Заббарова по пьесе Ильдара Юзеева в большом зале.

Завтра на большой сцене театр поставит спектакль «Все только начинается» (тат. «Яшьлегең ишек шакыса») Ильдара Валеева по пьесе Нурании Замалеевой.

Казанские гастроли Уфимского государственного театра «Нур» завершатся 19 апреля. Театр приурочил их к 120-летию татарского театра и 150-летию Союза театральных деятелей России.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»