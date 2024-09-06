Уфимский кошмар Яруллина и блеск Петана. Как «Ак Барс» проиграл в первом «Зеленом дерби»

Атака «Ак Барса» сыграла на «пять», а оборона и голкипер – на «тройку» с минусом. Фото: ak-bars,ru

Команда Гатиятулина не была готова к матчу с первых минут. У Яруллина - провал

Пропущенный уже на 68-й секунде гол – прекрасный пример того, как одна из команд оказывается совершенно не готовой к старту игры на предложенных ее соперником скоростях.

Опытный Альберт Яруллин неожиданно не сумел остановить шайбу на чужой синей линии – та предательски отскочила к уфимцу, и хозяевам оставалось на скорости решить момент. Его партнер Никита Лямкин при выносе то и дело попадал в соперников, и те перехватывали шайбу.

Чуть позже юный дебютант Уфы Артем Набиев налегке обокрал опытнейшего Дмитрия Юдина, убежал от него и едва не пробил Тимура Билялова первым же броском в игре. Юдин просто упустил эту шайбу с крюка, подарив ее сопернику.

Ну а о фатальной подкидке Яруллина прямо на клюшку Нейтана Тодда и говорить нет смысла. Подобные ошибки считаются стыдными даже на уровне турниров среди ДЮСШ.

Почему Анвар Гатиятулин не смог правильно настроить игроков обороны на главный для Казани, да еще и свой дебютный матч – когда лишнюю мотивацию и придумывать не нужно?

Вообще, этот вечер можно смело записывать в пассив Яруллину как самый неудачный в его профессиональной карьере. Такого количества низкопробных ошибок у возвращенца «Ак Барса» никто никогда не видел. Даже на заре его карьеры в «Ак Барсе» или в «Атланте». В четвертой, решающей шайбе вновь ключевую роль сыграла нерасторопность Альберта. Это он от правого борта выдал передачу прямо в клюшку соперника, что повлекло за собой перехват и убегание Хмелевски на рандеву с Биляловым. Как минимум три пропущенные шайбы были подарены уфимцам 31-летним защитником.

Фото: ak-bars.ru

Сложно объяснить это волнением, о котором говорил после матча Гатиятулин. У Альберта сотни матчей на уровне КХЛ, завоеванный Кубок Гагарина, не одно «Зеленое дерби» в послужном списке – он прекрасно знает, что это такое.

Так что вопросы по готовности хоккеистов в начале матче исключительно к тренерскому штабу. Дать правильный настрой, успокоить – первое, что стоит в списке задач любого ГТ. Не говоря уже о матчах такого уровня.

Команда не безнадежна, а Петан – лучшее приобретение межсезонья

И ведь не сказать, что в атаке «Ак Барс» выглядел хуже. Казанцы почти в два раза перебросали хозяев площадки (75 против 44, в створ – 41 на 24). Команда действительно играла в хоккей, за которым интересно наблюдать.

Моменты стабильно создавались, интересные решения принимались. Разница лишь в том, что казанцы допустили глупые и грубые ошибки в обороне, а уфимцы – нет.

Нельзя не отметить классные взаимодействия первой тройки нападения. Дмитрий Яшкин как минимум чувствует себя комфортнее в связке с Ником Петаном и Александром Барабановым, чем с прошлогодними партнерами.

Канадского центрфорварда и вовсе пока что можно смело называть главным и лучшим приобретением Марата Валиуллина в это межсезонье. У Петана 3 (1+2) очка в этом матче при шести бросках в створ ворот и неплохом айстайме – 21:01.

Ник отлично ориентируется на льду, классно видит площадку, быстро распоряжается шайбой и за доли секунд принимает решение, как это было в моменте с его голом после передачи Яшкина.

Стоит ли сейчас жалеть об уходе Вадима Шипачева в межсезонье? Пока что на уме однозначный ответ «нет». Да, Шипачев умел вырезать отличные нестандартные передачи. Новый же центр, помимо этого скилла, обладает отличной скоростью и движением на льду. А его взаимодействия с партнерами выглядят так, будто они играют вместе год. Канадец уже показал себя как MVP в предсезонке и продолжает доказывать, что пока это самый эффективный хоккеист нового сезона у «Ак Барса».

Фото: ak-bars,ru

Следует признать и неожиданное возвращение в хоккей Артема Галимова. Последние сезоны от него уже мало кто ожидал серьезных успехов и возвращения к уровню времен Дмитрия Квартальнова. Однако у Гатиятулина 24-летний форвард стал как будто выходить из затяжной спячки. Вчера он, наверное, впервые за последние три года показал качественный финт с убиранием шайбы под себя и мог выдавать голевую передачу – Алексей Василевский перехватил. Да, заброшенная шайба Артема – результат стечения удачных обстоятельств. Однако в целом своей активностью он этот гол заслужил.

Тимур Билялов не вывез

Возвращаясь к неприятным моментам, невозможно не заметить отсутствие серьезных спасений в матче от Тимура Билялова. Разве что эпизод в самой концовке второго периода, когда казанский голкипер не выключился и сумел среагировать на коварный рикошет в воздухе.

В остальном же отметить вратаря очень сложно. Он ни разу не «подчистил» за растерявшимся Яруллиным – буквально все скоростные убегания уфимцев после перехватов закончились заброшенными шайбами.

Фото: ak-bars.ru

В эпизоде со вторым голом Тодд расстреливал ворота Тимура не с такого уж близкого расстояния, а обзор был открыт. В очень простой ситуации Билялов пропустил и от Ярослава Цулыгина, который не сближаясь бросил от границы правого круга низом – вратарь просто не успел подставить щитки.

Из 24 нанесенных бросков по воротам Тимур пропустил пять – это 79,16% отражений. Удручающий показатель. На этот раз в Уфе вышло так, что не слишком надежный тыл девальвировал вполне приличные атакующие действия «Ак Барса». Оборона и вратарь сыграли на твердую «тройку» с минусом.