Уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» выступил перед казанскими зрителями

Сегодня в казанском КДК имени Ленина прошел сольный концерт Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас».

Коллектив подготовил масштабную программу — концертно-театрализованное представление «Хазина», реализуемое на средства гранта главы Башкортостана Радия Хабирова. За счет выделенных средств солисты организовали два больших гастрольных тура по городам России.

Пока ансамблю удалось познакомить со своим репертуаром жителей 15 городов Уральского и Приволжского федерального округов. Заключительный концерт пройдет в Оренбурге. В апреле группа отправится в большой тур по городам Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Мирасовцы продемонстрировали братские отношения родственных татарского и башкирского народов, исполнив татарскую песню «Өлгөр». Зрители услышали башкирские вокально-хореографические композиции «У шатра» и «Йыуаса».

Кроме того, артисты продемонстрировали традиционный лирический танец «Рукодельница», турецкий танец «Силифке» и другие танцы народов мира. Звучали завораживающие мелодии курая и кыл-кубыза.

«Наш музыкальный коллектив выступает на разных площадках, гастролирует по городам и показывает свой репертуар. В Казани мы выступаем не впервые. Нас отдельно приглашали на фестивали, большие культурные форумы. Ансамбль уже дал концерты в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Кургане. Сегодня нас встречает прекрасная столица Татарстана», — заметил директор ансамбля Байрас Ишбердин.

Руководитель коллектива пояснил также, что сейчас перед уфимским ансамблем стоит задача развивать и пропагандировать в городах России культурное многообразие и дружбу народов. В Башкортостане проживает около 150 национальностей, и репертуар коллектива отражает богатство культур, языков и религий региона. Так, жители столицы Татарстана смогли услышать башкирскую, русскую и татарскую, а также крымскотатарскую и турецкую музыку.

«В Казани очень изысканный зритель. Здесь наши слушатели трепетно и с большой любовью относятся к народному искусству. Для нас большая честь выступать перед такой продвинутой аудиторией. Мы знаем, что татарстанцы ценят профессиональное искусство, и с большим удовольствием готовы их снова радовать», — заключил он.