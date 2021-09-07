УФАС в пятый раз за год оштрафовало Google за ненадлежащую рекламу

Google LLC вновь был оштрафован за нарушение закона о рекламе. На этот раз компании выдано предписание на 200 тыс. рублей. Как отметили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Москве, предыдущие 800 тыс. рублей Google оплатил.

В антимонопольном ведомстве объяснили, что на этот раз компании вынесен штраф за нарушение, совершенное в мае, когда она рекламировала финансовую организацию, действовавшую в России без лицензии.

«За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тысяч рублей», — отметили в УФАС.

За год это уже пятый штраф Google за нарушение закона о рекламе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Google оштрафован на 3 млн рублей за нарушение закона о локализации данных россиян.