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Происшествия 9 января 2025 15:33

УФАС Татарстана запретило Ozon Travel присылать спам-рассылку

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Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана признало маркетплейс Ozon нарушителем закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, маркетплейс стал источником спам-рассылки об услугах сервиса Ozon Travel и других операторов туристической отрасли.

Как выяснилось, рассылка от Ozon Travel привлекала внимание не только к услугам Ozon, но и к другим интернет-площадкам, предлагая экскурсии и трансферы. Татарстанское УФАС признало такую рассылку ненадлежащей рекламой. Ozon обязан прекратить распространение подобной рекламы согласно предписанию антимонопольной службы.

#УФАС по РТ
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