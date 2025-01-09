УФАС Татарстана запретило Ozon Travel присылать спам-рассылку

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана признало маркетплейс Ozon нарушителем закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным ведомства, маркетплейс стал источником спам-рассылки об услугах сервиса Ozon Travel и других операторов туристической отрасли.

Как выяснилось, рассылка от Ozon Travel привлекала внимание не только к услугам Ozon, но и к другим интернет-площадкам, предлагая экскурсии и трансферы. Татарстанское УФАС признало такую рассылку ненадлежащей рекламой. Ozon обязан прекратить распространение подобной рекламы согласно предписанию антимонопольной службы.