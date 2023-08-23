УФАС Татарстана возбудил дело из-за откровенной рекламы сауны

Реклама сауны в отеле «Камский трофей» своей откровенностью вызвала возмущение жителей Казани, сообщает пресс-служба УФАС Татарстана.

Как оказалось, ролик с рекламой услуг сауны в эко-отеле транслировали на медиафасаде дома на проспекте Амирхана. Реклама вызвала возмущение у жителей города. Использованный в ролике видеоряд заявители сочли непристойным и откровенным.

Сотрудники УФАС возбудили дело по признакам нарушения законодательства о рекламе из-за использования в рекламе непристойных и оскорбительных образов. Отмечается, что видеоролик привлекает внимание не к отелю, а к образу девушки, которая приняла участие в съемке рекламы.