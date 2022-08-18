УФАС Татарстана уличило «Сервис-строй» в некачественном ремонте общежития

На некачественный ремонт в общежитии, проведенный компанией «Сервис-строй», КНИТУ-КАИ пожаловался в УФАС по РТ. В настоящее время разбирательство по делу находится в суде. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Управления ФАС по РТ Алмаз Яфизов.

«К нам обратился КНИТУ-КАИ с жалобой на организацию „Сервис-строй“, которая занимается ремонтом. Они не выполнили обязательства по ремонту общежития. Пришлось съездить в общежитие, посмотреть, и выяснилось, что ремонт выполнен некачественным образом — где-то дверные проемы не соответствовали стандартам, где-то был просто прилеплен гипсокартон. Через стену можно было просматривать другую комнату общежития», — сказал он.

Он резюмировал, что качество ремонта было очень плохим, поэтому УФАС приняло решение о включении «Сервис-строй» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако организация с этим не согласилась и решила обжаловать решение в судебном порядке. В настоящее время суд продолжается.