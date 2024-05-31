УФАС Татарстана сообщило о новых конфликтах на рынке ритуальных услуг

Все муниципальные образования Татарстана должны разработать «дорожные карты» по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг и реализовать их до 2025 года. Однако пока такие планы разработали лишь 23 района. Такие данные сообщила сегодня на публичных обсуждениях правоприменительной практики УФАС по РТ замминистра экономики РТ Гульназ Исмагилова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«У нас запланированы мероприятия по инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них, а также мероприятия по оказанию услуг по организации похорон по принципу «одного окна». Данное мероприятие включено в «дорожную карту» и подлежит исполнению до конца 2025 года», – отметила спикер.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану Айрат Шафигуллин в свою очередь, что в последнее время вновь стали возникать конфликтные ситуации в данной сфере.

«Ритуальные услуги – очень сложная тема. Мы даже думали, что в какое-то время проблема утихла, но в последнее время вновь пошли жалобы, появились конфликтные ситуации», — сказал он.