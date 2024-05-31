УФАС Татарстана сообщило о нарушении в ходе подготовки к саммиту БРИКС

В ходе подготовки к саммиту БРИКС в Татарстане УФАС по РТ выявило нарушение при проведении госзакупок со стороны организации, занимающейся строительством дорог. Об этом стало известно сегодня перед публичными обсуждениями правоприменительной практики антимонопольного ведомства в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Замруководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов отметил, что были выявлены некоторые нарушения со стороны организации, работающей в сфере дорожного строительства.

«Сами работы сделаны, но были недочеты в конкурсной документации», – сказал он.

Отдельное внимание на вопросе подготовки к саммиту БРИКС заострил на публичных слушаниях руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин.

«Обращаю внимание организаций, задействованных в подготовке саммита БРИКС. Вы находитесь под нашим пристальным вниманием и должны понимать, что проведение такого мероприятия не снимает с вас ответственности за соблюдение законодательства», – сказал он.

Шафигуллин добавил, что антимонопольный орган продолжает вести работу, направленную на пресечение различных злоупотреблений со стороны монополистов, в том числе отслеживает деятельность регоператоров в сфере обращения с ТКО, где «до сих пор выявляются необоснованные начисления платы за неоказанные услуги». Также ведется контроль над ценообразованием в сфере продаж продуктов питания и нефтепродуктов.