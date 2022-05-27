УФАС Татарстана рассказало, как в республике боролись с «сахарными» спекулянтами

В 2022-м так же, как и в 2020 пандемийном году, на продуктовом рынке Татарстана случился взрывной рост цен на некоторые продуктовые позиции. О том, как боролись с проблемой в республике, рассказал сегодня замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

«Большой комплекс мер проведен с органами власти и контрольно-надзорными органами. Более 90 писем предупредительного характера было направлено в адрес хозяйствующих субъектов, которые намеревались необоснованно поднять цены. Прокуратура оперативно нас поддерживала, выдавала предостережения организациям, у которых имелись признаки недобросовестного поведения», — сказал он.

Он также рассказал, что был проведен мониторинг в интернете, в результате которого на сайте бесплатных объявлений было выявлено много фактов спекуляции сахарным песком.

Спикер отметил, что не всегда «инструментарий ФАС позволяет оперативно реагировать на факты повышения цен, особенно на спекулятивные цены». Дело в том, что сотрудникам антимонопольного ведомства сначала необходимо разобраться в причинах, изучить всю цепочку, от оптовиков до производителей, чтобы понять, на каком уровне происходит завышение стоимости товаров.