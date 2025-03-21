УФАС Татарстана признало рекламу казанских аттракционов на Баумана нарушающей закон

УФАС Татарстана пришло к выводу, что реклама аттракционов на улице Баумана в Казани нарушает закон. Аттракционы «Дом вверх дном», «Бей посуду», «Побег из тюрьмы» и «Дом великана», принадлежащие развлекательному центру Smile Park, рекламировались без указания возрастных ограничений.

В пресс-службе антимонопольного органа отметили, что реклама подобных услуг обязана содержать информацию о возрастной категории посетителей, чтобы защитить детей от потенциально вредной информации.

Владельцу центра было вынесено предписание о необходимости прекратить размещение рекламы аттракционов без ссылки на возрастные ограничения.