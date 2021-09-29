УФАС Татарстана предостерегло автошколы Казани от объявлений о росте цен

Татарстанское УФАС России вынесло предостережения в адрес трех казанских автошкол: ООО «Мотор», ООО «Альбатрос А.» и ООО «Учебный центр „Драйв“». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее руководители автошкол рассказали СМИ, что стоимость образовательных услуг по программам подготовки водителей должна увеличиться.

Соответственно, УФАС по РТ предостерегло менеджмент этих компаний от публичных заявлений, касающихся увеличения размера платы, а также от «действий, направленных на экономически необоснованное повышение цены на услуги автошкол».

В ведомстве уверены, что такое поведение может вызвать увеличение цен на услуги остальных автошкол и повлечь за собой нарушение федерального закона «О защите конкуренции».