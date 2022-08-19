Для контроля работы автобусов УФАС Татарстана посчитало пассажиров на остановке

Татарстанское УФАС рассматривает дело в отношении исполкома Елабужского района РТ из-за проблем с организацией внутригородских перевозок. Сотрудникам антимонопольного ведомства даже пришлось самостоятельно посчитать пассажиров на автобусной остановке. Об этом рассказал журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.

«Случилось так, что муниципалитет не предпринимает никаких мер по надлежащей организации перевозок в самом городе. Имеется несколько маршрутов, и при этом перевозчики ездят, как хотят. Соответственно, более добросовестные перевозчики поставлены в неравные отношения по сравнению с другими», — пояснил Яфизов.

Одни перевозчики подъезжают и забирают всех пассажиров, а следующие за ними автобусы идут пустыми. В рамках этого дела сотрудники антимонопольного ведомства выезжали в Елабужский район и самостоятельно исследовали пассажиропоток в течение дня.

«Мы стояли на остановке и считали пассажиров», — подчеркнул представитель антимонопольного ведомства.

В настоящее время дело близится к завершению. Исполком района частично признал вину и готовит материалы, чтобы утвердить новое расписание с учетом исследований пассажиропотока.