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Общество 27 февраля 2025 10:16

УФАС Татарстана оштрафовало LEMANA PRO за рекламу с устаревшими данными

На парковке магазина известной сети строительных товаров на Оренбургском тракте в Казани появилась реклама, основанная на исследовании мнений горожан четырехлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба УФАС РТ.

Крупным шрифтом утверждалось, что LEMANA PRO (старое название «Леруа Мерлен») – лидер по низким ценам в России, тогда как сноска о дате исследования (2020 год) выполнена мелким шрифтом, который сложно разглядеть.

В антимонопольном ведомстве отметили, что за прошедшее время вкусы жителей и рынок могли измениться, а реклама создает ложное впечатление об актуальности информации. Такая реклама признана недостоверной. Строительному магазину грозит до 500 тыс. штрафа.

#УФАС по РТ #реклама
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