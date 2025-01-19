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УФАС Татарстана оштрафовал предпринимателя за рекламу «лечебных» БАДов
В Татарстане предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей за рекламу биологически активных добавок с ложными лечебными свойствами. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
Местный житель пожаловался на рекламу в газете «Про здоровье», где говорилось, что указанные БАДы лечат от болезней. Продукция продавалась во временных торговых точках и на одном из сайтов.
В рекламе сообщалось о целебных качествах продукции, однако на деле она представляла собой обычные биодобавки и косметические средства, которые не предназначены для лечения болезней.
Роспотребнадзор признал информацию на сайте нарушающей права потребителей, и по решению суда информацию на сайте заблокировали. В свою очередь УФАС оштрафовал предпринимателя на 20 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу.
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