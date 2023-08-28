УФАС Татарстана обнаружило рекламу, подрывающую доверие к воинской службе

Компания «Федлекс» и самарские предприниматели рекламировали в интернете услуги законного и безопасного освобождения от военной службы. Переходя на рекламный сайт, помимо обещаний поиска непризывного заболевания, освобождения от армии «без взяток» и способов законно избежать участия в призыве, был приложен чек-лист «Можно ли бегать от армии до 27 лет?».

Комиссия Татарстанского УФАС России пришла к выводу, что указанная реклама вызывает отрицание к воинской службе, создавая недостоверное впечатление, что призыва можно избежать, если воспользоваться услугами компании. Размещаемая информация создавала ложное впечатление о возможности избежать призыва на военную службу.

Дела, аналогичные этому, в практике Татарстанского УФАС России не первые.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстанские антимонопольщики оштрафовали на 100 тыс. рублей медицинско-правовую компанию, чей сайт с доменным именем «ПризываНет», обещал призывникам отсрочку от армии.

На сайте юрфирмы было указано, что при помощи анализа личного дела призывника они выявят непризывные болезни. Завершались рекламные слоганы фразами: «Получите военный билет. И наслаждайтесь насыщенной и свободной жизнью!».

Сотрудники Татарстанского УФАС России признали рекламу подрывающей усилия, направленные на патриотическое воспитание граждан. У молодых людей могло сложиться ложное впечатление о том, что при обращении к рекламодателю за услугой, они могут избежать призыва.