УФАС РТ призывает татарстанцев сообщать о спекулянтах на продовольственном рынке

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана призывает жителей республики сообщать о недобросовестном поведении продавцов, которое вызывает ажиотаж на рынке продовольственных товаров, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Розенталь.

«В УФАС РТ организована работа по анализу поступающей от граждан информации. За последнюю неделю поступило более 530 обращений из которых 360 на тему продовольственных товаров. Самые частые жалобы касаются отсутствия в магазинах сахарного песка и соли, а также повышения цен на почти все категории продовольствия», – отметил Розенталь.

Он добавил, что еще почти 120 жалоб связаны с непродовольственными товарами. В том числе жители республики обращали внимание ФАС на трехкратное подорожание стройматериалов, двукратное увеличение стоимости автозапчастей и отсутствие лекарственных препаратов в аптеках.

По обращениям управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверки.

Руководитель УФАС РТ призвал граждан включать в заявки подтверждающие документы, фото- и видеоматериалы, а также сообщать о месте, где было замечено нарушение, так как вся эта информация способна значительно повысить скорость проведения проверки.

В заключение Розенталь отметил, что проверки антимонопольной службы затрагивают не только торговые точки, но и поставщиков продукции. Для этого сравнивается количество произведенного и отгруженного товара, тем самым выясняется – не создается ли искусственный дефицит.