УФАС: Минобрнауки РТ грозит уголовное дело за закупки виртуальных шлемов у «подруг»

Управление Федеральной антимонопольной службы РТ ведет расследование дела о закупке шлемов виртуальной реальности, заказанных Минобрнауки Татарстана. Выяснилось, что все торги выиграла одна и та же группа компаний, причем по завышенным ценам, рассказал журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

По его словам, закупки проводились по национальному проекту «Образование».

«Совместно с правоохранительными органами выявлено, что отдельные должностные лица министерства, которые занимаются закупочной деятельностью, привлекли для участия своих „подруг“, чтобы они выиграли эти аукционы, создали несколько аффилированных компаний. Все время торги выигрывала одна и та же группа компаний по завышенным ценам. Эти факты сейчас расследуются. Если вина будет доказана, то дело перейдет в уголовную плоскость», — сказал он.

Спикер пояснил, что шлемы заказывались для обучения школьников. В настоящее время дело находится в стадии рассмотрения, оно еще не завершено.

«Возбуждено дело сразу по двум статьям – в отношении компаний, участвовавших в торгах, и заказчика. Они в стадии рассмотрения, потому что там много эпизодов. У нас даже есть телефонные переписки, которые свидетельствуют об изначальной договоренности. Цены на шлемы были завышены в несколько раз. Это сговор между заказчиком и поставщиком, чтобы получить деньги, выделяемые в рамках нацпроекта, и освоить их», – подчеркнул Яфизов.

Несмотря на это, в этом году в Татарстане отмечается уменьшение количества нарушений по национальным проектам. Если в 2019-2021 годах число обоснованных жалоб достигало 75-85%, то сейчас этот показатель снизился до 50%.