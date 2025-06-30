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Общество 30 июня 2025 11:33

УФАС проверит ценообразование на продукты и услуги в трех аэропортах Татарстана

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УФАС проверит ценообразование на продукты и услуги в трех аэропортах Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

УФАС Татарстана изучит стоимость продуктов и услуг в магазинах и кафе аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Особый акцент сделают на стоимость питьевой воды в стерильной зоне, где пассажиры остаются после прохождения досмотра.

«Татарстанское УФАС России проанализирует ценообразование торговых объектов и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта, при наличии таковых. Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры.

#уфас #аэропорт #проверка
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