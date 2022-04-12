УФАС по Татарстану завело дело на сеть фитнес-клубов из-за рекламы

Управление федеральной антимонопольной службы по РТ возбудило дело в отношении сети фитнес-клубов «Алекс Фитнес» из-за рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.

Рекламное сообщение, размещенное в социальной сети, было коротким: «Только до 19 декабря фитнес + бассейн A-Fitness всего за 1 рубль! Заполните форму, чтобы получить специальное предложение!».

«Заманчивая реклама сети фитнес-клубов умалчивала о том, что для доступа к плаванию стоимостью в 1 рубль нужно приобрести полугодовой абонемент за 19 тысяч рублей», – говорится в информации УФАС.

Так как потребители рекламы не могли получить информацию об услуге в полном объеме, в Татарстанском УФАС России возбудили дело по признакам нарушения требований пункта 4 части 3, части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Рекламное сообщение квалифицировали как намеренно вводящее в заблуждение потребителя. Сети фитнес-клубов также было выдано предписание о необходимости прекратить нарушать действующее законодательство.