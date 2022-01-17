УФАС по РТ: Жалобы на организацию госзакупок нужно подавать только через систему ЕИС

Чтобы вымогатели не срывали выполнение контрактов по госзакупкам, с 1 января 2022 года жалобы на организацию государственных закупок принимаются только через единую информационную систему. При этом будут рассматриваться обращения только тех поставщиков или организаций, которые имеют соответствующий задокументированный опыт. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов.

«Для того чтобы подать жалобу на организацию госзакупок через систему ЕИС, нужно пройти регистрацию. Если у того, кто жалуется, нет опыта по выполнению госзаказов, то его обращение рассматриваться не будет», — сообщил собеседник агентства.

По словам Яфизова, такая мера была принята для борьбы с теми, кто формирует жалобы по несущественным поводам и направляет их в УФАС. При этом антимонопольный орган, согласно закону, должен был реагировать на любое такое обращение, что задерживало исполнение контракта.

При этом тот, кто направлял жалобу, имел право ее отозвать. Поэтому нередко жалобщик связывался с победителем аукциона, чтобы выманить у него деньги.