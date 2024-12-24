УФАС по РТ зафиксировало в 2024 году рост нарушений закона о рекламе

В отношении распространителей рекламы и рекламодателей из Татарстана за год возбуждено более 200 дел по фактам нарушения законодательства. Это больше, чем годом ранее. Особенно много нарушений выявлено у финансовых организаций, сообщил сегодня заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.

«Много нарушений у банков. Все стараются продвигать свои услуги и не доводят до потребителей всю необходимую информацию о финансовых условиях. Это приводит к плачевным последствиям, когда люди берут кредиты, не читая, что написано в договоре мелким шрифтом. А в рекламе используются знаменитые люди, которым все привыкли доверять. И не всегда реклама, вышедшая в эфире на ТВ или в интернете, бывает достоверной», – сообщил Яфизов.

Также в 2024 году УФАС России по Татарстану рассмотрено 295 жалоб на действия заказчиков при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд, из них 179 признаны обоснованными. Проверено 60 закупок, которые проводились по национальным проектам. По 41 закупке выявлены нарушения, что составляет около 80%.