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УФАС по РТ выявило четыре нарушения при реализации нацпроекта «Демография»
Специалисты УФАС по Татарстану проверили, как в республике реализуются работы в рамках национальных проектов, запланированные на 2024 году, и обнаружили нарушения в сферах образования, культуры, туризма и соцзащиты. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов перед публичными обсуждениями правоприменительной практики антимонопольного ведомства в Казани.
«За 2024 год антимонопольной службой проверен ход реализации национальных проектов в регионе. Выявлено четыре нарушения при реализации нацпроекта „Демография“, три нарушения по проекту „Жилье и городская среда“, а также пять нарушений в сфере образования», — сказал он.
Спикер отметил, что также обнаружено одно нарушение при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», четыре нарушения в сфере культуры и еще два в сфере туризма.
«По всем указанным материалам виновные должностные лица привлечены к ответственности», — добавил Яфизов.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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