ФАС предупредила татарстанцев о появлении в продаже опасного по составу ацетона

На розничном рынке Татарстана появился ацетон с высоким содержанием метанола, сообщила заместитель руководителя УФАС по РТ Венера Чернова на пресс-конференции, предваряющей публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности ведомства.

Она рассказала, что инициатором разбирательства в этом случае выступил «Казаньоргсинтез» (КОС), так как на этикетке упомянутого средства как производитель значился именно он. Лабораторные исследования показали, что содержание метанола в этом ацетоне более чем на 30% превышает нормы ГОСТ, подчеркнула спикер. При этом продается он повсеместно: как на площадке OZON, так и в магазинах. Более того, УФАС установило, что многие женщины используют его для снятия лака, «не задумываясь о том, что это может повлиять на сетчатку глаз».

На сегодняшний день дело находится в стадии рассмотрения. В качестве потерпевших по нему привлечен не только КОС, но и другие предприятия, которые тоже фигурируют как производители. В частности, «Уфаоргсинтез» и Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Установлено, что ацетон действительно закупался у упомянутых компаний, вместе с теми на выходе получался не продукт первого класса, а технический ацетон, который не подлежит использованию в бытовых целях. В УФАС предполагают, что он, скорее всего, разбавлялся.

В то же время нижегородское предприятие, где «химичили» с растворителем, утратило всю документацию. Как сообщила Чернова, на нем произошел пожар.

В целом, по словам заместителя руководителя УФАС, большой блок нарушений рекламной деятельности в нашей республике связан с банками: они не доводят до потребителей все существенные условия кредитов. А автосалоны антимонопольная служба уличает в недобросовестной конкуренции. Официальные дилеры на своих сайтах информируют покупателей о ценах на автомобили, но при этом не сообщают всей достоверной информации, в том числе о процентной ставке.

«Не считают нужным», – добавила Чернова, отметив, что подобных случаев достаточно много.