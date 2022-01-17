УФАС по РТ в 2021 году выявило более 20 картельных сговоров при организации госзакупок

За 2021 год в Татарстане во время аукционов по госзакупкам было выявлено более 20 нарушений, связанных с картельными сговорами. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов.

«Картель — это сговор участников, когда они обходят проведение торгов, чтобы либо поддержать цену, либо выиграть их без какой-либо конкуренции», — пояснил представитель УФАС.

С 1 января принят ряд мер по противодействию таким нарушениям. В частности, сократилось время проведения аукциона. Теперь поставщики подают только одну заявку и ценовое предложение. И только после того, как определился победитель, заказчик будет рассматривать заявку, добавил Яфизов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что УФАС по РТ в 2021 году за нарушения при госзакупках вынесло предписаний более чем на 4 млн рублей.