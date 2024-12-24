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Татарстанское УФАС уличило Минземимущество в ограничении конкуренции
Исполкомы нескольких муниципальных районов Татарстана уличены в незаконной установке и эксплуатации рекламных конструкций. Наибольшее число таких нарушений выявлено в Елабужском районе. Также выдано предупреждение в отношении Алькеевского, Буинского районов и Минземимущества РТ.
Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани. Он отметил, что Минземимущество РТ предупреждение не выполнило, поэтому было возбуждено дело.
«При реализации государственного и муниципального имущества организатор торгов в лице министерства устанавливал требование: задаток обеспечения участия в торгах нужно предоставить в размере 1500% от изначально установленной цены. Так, если начальная цена торгов – миллион рублей, то для участия в торгах нужно было заплатить 5,5 млн рублей», – привел пример он.
Яфизов отметил, что не у всех предпринимателей и организаций есть такие свободные средства, чтобы просто принять участие в торгах. Многие отказывались от участия, и это ограничивало конкуренцию. По выявленному факту сейчас рассматривается дело. Аналогичные ситуации были обнаружены в Буинском районе.
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