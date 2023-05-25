УФАС по Татарстану: «Регоператоры ТКО злоупотребляют доминирующим положением»

Региональные операторы по обращению с отходами в Татарстане злоупотребляют своим доминирующим положением, сообщил заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь на пресс-конференции, предваряющей публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности управления. По его словам, подобные случаи выявлялись и в прошлом году, и в этом.

«Мусорная реформа идет в стране с 2019 года, вопросов возникает много. Их задают и граждане, и органы власти», – отметил Розенталь. Обращения связаны с тем, что не отлажена система обращения с отходами. Злоупотребление проявляется в навязывании невыгодных условий договора.

«Коммерческие организации могут работать как по нормативам, так и по количеству установленных контейнеров. Был случай, когда в Спасском районе предпринимателю Шишкину препятствовали в том, чтобы он смог заключить договор на вывоз мусора по количеству установленных контейнеров. Он установил свою контейнерную площадку, зарегистрировал ее. Тем не менее УК “ПЖКХ” не заключал с ним договор», – привел пример замруководителя УФАС. В связи с этим Управление антимонопольной службы вынесло регоператору предписание об устранении нарушения, а также наложило штраф в 500 тыс. рублей.

Докладчик подчеркнул, что вопросы оплаты ТКО по факту и нормативу – самая болезненная тема. Антимонопольная служба «вынуждена постоянно ее ворошить»: возбуждать дела и выдавать предупреждения.

По словам замруководителя УФАС по РТ, навязывание невыгодных условий договора имело место и в садовых товариществах. Регоператор изначально с 2019 года заключил с некоторыми из них договор о вывозе ТКО по факту, что недопустимо: «Такого способа на самом деле нет».

Норматив для садовых некоммерческих товариществ небольшой, а мусора там много, поэтому регоператор решил поступить так. Антимонопольная служба напомнила регоператору, что так работать нельзя, и он стал перезаключать договоры. Но на протяжении определенного времени садовые товарищества заявки на вывоз ТКО не подавали – у них не было договора с обслуживающей оганизацией. Соответственно, мусор у них не вывозили. Новый договор был заключен уже по нормативу и регоператор задним числом довыставил объемы за то время, когда услугу в действительности не оказывал. УФАС и в этом случае вынесло предупреждение. «Если не исполнят, будем возбуждать дело», – пообещал Розенталь.

Он также сообщил о том, что есть такие нарушения, как выставление счетов за вывоз мусора при том, что в населенном пункте нет его организованного сбора. «Бывает так, что регоператор не досмотрел. Как, например, в деревне Татарский Кабан в Лаишевском районе. Там отсутствовала контейнерная площадка и не был организован мешочный сбор. Регоператор задним числом с 2019 года выставил каждому жителю счет на оплату: якобы мусор все это время у них вывозили», – рассказал он. Сейчас по этому факту возбуждено дело.

УФАС по РТ также возбудило дело в отношении УК «ПЖКХ» как владельца полигона на улице Химической в Казани. С рядом организаций договор на размещение ТКО он заключил, а с одной – нет, создав таким образом дискриминационные условия. За необоснованный отказ владелец полигона был наказан рублем. Сумма штрафа составила 3,2 млн рублей.