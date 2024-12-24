УФАС по РТ рассказало об итогах проверки школы после отравления детей

В 2024 году татарстанским УФАС России рассмотрено 295 жалоб на действия заказчиков при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд, из них 179 признаны обоснованными. Об итогах работы в этом году рассказал сегодня журналистам заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов.

«Проверено 60 закупок, которые проводились по нацпроектам. По 41 закупке выявлены нарушения, что составляет около 80%», - сообщил он.

Ведомством выдано 212 предписаний. Также было проведено пять плановых и 96 внеплановых проверок по поручению правоохранительных органов.

Так, была проведена проверка организации питания в Нижнекамске по факту отравления детей.

«Но, как выяснилось впоследствии, это не было отравлением. Некоторые дети заболели и принесли инфекцию в школу. Но, тем не менее, в ходе проведения проверки школы было выявлено нарушение. Они принимали товар не того ассортимента, который был прописан в контракте», - уточнил Яфизов.

По факту должностные лица учебной организации были привлечены к ответственности.