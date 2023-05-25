УФАС по РТ: На 22 аукционах по нацпроекту «Образование» был сговор участников торгов

На 22 аукционах на поставку оборудования для образовательных учреждений Татарстана в рамках национального проекта «Образование», проходивших с октября 2018 года по июнь 2021 года, был выявлен сговор между участниками торгов, сообщил заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь на пресс-конференции, предваряющей публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности.

Спикер уточнил, что в этих случаях имел место как сговор между хозяйствующими субъектами, так и между коммерческой структурой и представителем Министерства образования республики РТ, который в тот период работал в ведомстве.

Как следствие, большая часть контрактов по этому нацпроекту оказалась в руках компаний, которые были связаны между собой и «практически все деньги проходили через одни и те же организации». Доход упомянутой группы хозяйствующих субъектов составил более 250 млн рублей. В результате были возбуждены два антимонопольных дела и одно уголовное.

Андрей Розенталь признал, что сейчас количество дел по картельным сговорам растет как в стране в целом, так и в Татарстане. По его словам, в ходе их расследования УФАС в большей степени опирается на электронные способы. «Есть специальная программа выявления картелей, которая мониторит информационную сферу. Она получает очень много косвенных доказательств. Плюс значительное внимание уделяется работе с правоохранительными органами с учетом возможностей МВД и ФСБ», – пояснил он.

Спикер отметил, что татарстанскому УФАС удалось искоренить распространенную ранее практику картельных соглашений, при которой его участники заходили на электронные торговые площадки для участия в аукционах с одних и тех же IP-адресов. То есть картели перестроились. Теперь у антимонопольной службы в этой части подход глобальный: в фокусе нарушения, по которым могут быть большие потери бюджета и, соответственно, значительные штрафы.