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УФАС по РТ: На 22 аукционах по нацпроекту «Образование» был сговор участников торгов
На 22 аукционах на поставку оборудования для образовательных учреждений Татарстана в рамках национального проекта «Образование», проходивших с октября 2018 года по июнь 2021 года, был выявлен сговор между участниками торгов, сообщил заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь на пресс-конференции, предваряющей публичные обсуждения контрольно-надзорной деятельности.
Спикер уточнил, что в этих случаях имел место как сговор между хозяйствующими субъектами, так и между коммерческой структурой и представителем Министерства образования республики РТ, который в тот период работал в ведомстве.
Как следствие, большая часть контрактов по этому нацпроекту оказалась в руках компаний, которые были связаны между собой и «практически все деньги проходили через одни и те же организации». Доход упомянутой группы хозяйствующих субъектов составил более 250 млн рублей. В результате были возбуждены два антимонопольных дела и одно уголовное.
Андрей Розенталь признал, что сейчас количество дел по картельным сговорам растет как в стране в целом, так и в Татарстане. По его словам, в ходе их расследования УФАС в большей степени опирается на электронные способы. «Есть специальная программа выявления картелей, которая мониторит информационную сферу. Она получает очень много косвенных доказательств. Плюс значительное внимание уделяется работе с правоохранительными органами с учетом возможностей МВД и ФСБ», – пояснил он.
Спикер отметил, что татарстанскому УФАС удалось искоренить распространенную ранее практику картельных соглашений, при которой его участники заходили на электронные торговые площадки для участия в аукционах с одних и тех же IP-адресов. То есть картели перестроились. Теперь у антимонопольной службы в этой части подход глобальный: в фокусе нарушения, по которым могут быть большие потери бюджета и, соответственно, значительные штрафы.
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