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УФАС: Кабмину РТ пытались продать самодельные запчасти к авто по цене оригинальных
Хозяйственное управление при Кабмине РТ в этом году подало жалобу в региональное Управление федеральной антимонопольной службы на недобросовестного поставщика, который вместо оригинальных автозапчастей к иномаркам отправил самодельные. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов на брифинге в Казани.
«Хозяйственное управление при Кабмине РТ закупало оригинальные запасные части на автомобили Kia, Hyundai и другие. Стоит учитывать, что в Россию оригинальные запчасти не поставляются или закончились на складах. Участник победил (на торгах) и задекларировал, что у него есть оригинал», – отметил он.
Однако при поставке выяснилось, что это самодельные, некачественные запчасти, «произведенные кустарным способом и упакованные в коробку». Поставщик ожидал плату за них как за оригинальные.
«Это были лишь совместимые запчасти, которые в семь раз дешевле, чем оригинал. Заказчик такой заказ не принял, расторг контракт и направил сведения к нам. Мы включили подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков», – добавил Яфизов.
По его данным, в 2024 году УФАС по РТ рассмотрело 280 обращений о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков, 133 из них были поддержаны.
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